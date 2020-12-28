«Сегодня, как и раньше, Азербайджан не выступает против организации миссии ЮНЕСКО».

Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента сказал, что Азербайджан прав и позиция нашей страны последовательна: «Нужно просто действовать в соответствии с международным правом и соответствующими процедурами. Четкий мандат и состав миссии должны быть согласованы между Азербайджаном и ЮНЕСКО, когда это позволят условия безопасности. Нужно уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В настоящее время Министерство культуры оценивает состояние наших культурных памятников на освобожденных территориях, и эти данные будут представлены в ЮНЕСКО. Армения, как и в других областях, должна ответить за культурный геноцид и террор, совершенные во время оккупации для того, чтобы стереть следы азербайджанского народа с этих земель».

Minval.az