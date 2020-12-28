Арестован житель города Ширван, совершавший мошенничество, выдавая себя за чиновника.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, на основании материалов о незаконных действиях жителя города Ширван Бабирова Парвиза Али оглу было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

В ходе оперативно-следственных мероприятий возникли основания для подозрения в том, что пользуясь формой сотрудника правоохранительных органов и изготовленным им фиктивным служебным удостоверением, , убедив отдельных лиц в своих связях с высокопоставленными чиновниками государственнных органов, П.Бабиров под предлогом того, что даст взятку должностным лицам за получение выписки гражданами на земельные участки незаконно получил 60 тысяч манатов и за восстановление на службу в правоохранительных органах 11 тыс. 500 манатов.

Minval.az