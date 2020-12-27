Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта.

На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша – Красный Базар – Каджар.

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