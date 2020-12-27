Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сердечно поздравляю Вас по случаю переназначения на пост премьер-министра Грузии!

Сегодня азербайджано-грузинские отношения динамично и всесторонне развиваются в соответствии с волей наших народов, которые исторически связаны прочными узами дружбы и добрососедства.

Верю, что наши постоянно расширяющиеся связи в политической, экономической и гуманитарной сферах, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут способствовать благосостоянию наших народов, укреплению стратегического партнерства между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az