В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Грузовик КамАЗ, которым управлял 42-летний житель Кюрдамирского района Халиг Дурмуш оглы Джавадов, во время движения по мосту столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял 29-летний Арзуман Ильгар оглы Гулиев.

В результате ДТП погибли водитель А.Гулиев и пассажир «легковушки» 53-летний Ильгар Самед оглы Гулиев, передает Репорт.

Тела погибших были доставлены в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

По факту ведется расследование.

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