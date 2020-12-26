В Хатаинском районе Баку минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП произошло на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Бабека.

Водитель KİA не справился с управлением и врезался в тротуар и сбил двигавшегося по нему Анара Ализаде 1995 года рождения. А.Ализаде получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. А автомобиль деформировался. Привлеченные на место сотрудники дорожно-патрульной службы направили водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщает АПА.

Minval.az