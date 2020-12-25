Для армянского общества и Армении в целом, выход из шокового состояния после военного разгрома во второй Карабахской войне — это созидательный мирный труд на благо своей страны, а не призывы к реваншу.

Пока же мы видим попытки радикально настроенной оппозиции сместить Пашиняна с должности любым возможным способом.

Между тем сам Пашинян демонстрирует удивительную политическую выживаемость и пока не собирается покидать свою резиденцию под крики и проклятия «революционной» толпы.

Почему? Причин несколько.

1.Кремль в отношении Пашиняна занял нейтральную позицию. Никол Воваевич должен выполнить все обязательства по трехстороннему соглашению, провести демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, а главное — обеспечить устойчивость власти в стране до того момента, как его миссия будет полностью выполнена.

К тому же, вероятно, Пашинян получил политические гарантии от России, что та не будет способствовать его свержению.

2. Митинги оппозиции в Ереване не могут собрать критическую массу недовольных, достаточную для силового смещения Пашиняна.

Не то, что они малочисленны — просто не набрана критическая масса.

3. Значительная часть населения Армении де-факто приняла новую политическую реальность — в которой Карабах — это Азербайджан, и уже навсегда (точно также, как Крым — это Россия, и уже навсегда).

4. И, наконец, главное — армия и органы госбезопасности (СНБ) пока сохраняют верность Пашиняну.

Изменится ли ситуация — покажут события ближайших нескольких недель.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az