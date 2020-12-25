В Насиминском районном суде было рассмотрено представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении племянника народной артистки Зейнаб Ханларовой Дашгына Насырова.

на заседании под председательством судьи Солмаз Мустафаевой представление было принято, избрана мера пресечения в виде ареста, передает АПА.

Насиров по поддельным документам продал земельные участки проживающих в поселке Туркан 91-летней Хумары Шабановой и 81-летней Азизаханым Атаевой.

Войдя в сговор с другими лицами, Насиров оформлял свидетельства о смерти на имена указанных лиц, с целью присвоения имущества.

Помимо Насирова по данному делу арестованы житель поселка Туркан Чингиз Хейрали оглу Сафаров и бывший представитель ИВ Хазарского района по поселку Туркан Рахиль Бабаев.

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