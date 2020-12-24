В соцсетях циркулируют слухи о том, что Россия намерена разместить в Карабахе до 10 тысяч военнослужащих. Специалисты youtube-канала Caliber логическими выводами разбили данные утверждения.
Подробности – в нижеследующем видео.
В соцсетях циркулируют слухи о том, что Россия намерена разместить в Карабахе до 10 тысяч военнослужащих. Специалисты youtube-канала Caliber логическими выводами разбили данные утверждения.
Подробности – в нижеследующем видео.
Дата: 2020/12/24 22:14
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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