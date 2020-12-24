В СМИ распространилась информация о том, что в Ясамальском районе женщина с небольшим интервалом времени выбросила из окна спальни их дома на 4-м этаже своих детей 2017 и 2019 г.р., а затем сама бросилась из окна. Данный вопрос был незамедлительно взят под контроль Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

Как говорится в сообщении комитете, совместно с сотрудниками Прокуратуры и Исполнительной власти Ясамальского района были изучены обстоятельства происшествия и выяснилось, что старший ребенок семьи был дома в этот момент. Сегодня сотрудник комитета и психолог провели встречу с этим ребенком и его отцом. По итогам встречи был сделан вывод, что ребенок нуждается в психологической реабилитации, и эта работа будет продолжена.

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