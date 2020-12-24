«Подписанное 10 ноября трехстороннее Заявление фактически было капитуляцией армянского государства. Армения сдалась, подняла белый флаг, встала на колени. После этого нам без единого выстрела были возвращены Агдамский, Лачинский, Кяльбаджарский районы».

Об этом 23 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки вместе с первой леди Мехрибан Алиевой в освобожденный от оккупации Губадлинский район.

По словам главы государства, сегодня азербайджанский солдат несет службу в этих районах: «И это большое достижение. Мы обязательно вернули бы сражаясь и эти регионы, районы. Но мы могли бы понести много потерь, особенно на агдамском направлении, все было заминировано и было несколько линий обороны. В то же время, особенно если учесть погодные условия, освобождение Кяльбаджарского, Лачинского районов в бою также привело бы к большим потерям. Уже началась зима, дороги покрылись льдом. Чтобы перейти в Кяльбаджар из Гёйгёльского района нужно несколько часов».

«Поэтому подписанное 10 ноября Заявление имеет очень большое значение. Естественно, если бы мы не освободили от оккупантов большую территорию на тот день, не сломали бы хребет врагу, не добились бы желаемого в уничтожении вражеской армии, то, конечно, противник не подписался бы под этим унизительным для него документом. Мы принудили его, прогнали с наших земель, и я, как всегда, сдержал свое слово. С первых дней войны я говорил, что руководство Армении должно четко и ясно заявить, когда, какого числа они покидают наши земли. Они должны назвать нам дату. Если это произойдет, то мы остановим войну. Но нам не назвали дату. Они пытались вовлечь разными путями в эти дела зарубежные страны, чтобы продолжить свои гнусные деяния, оккупацию. Если бы в тот момент руководство Армении послушало меня и сделало правильный шаг, то оно не оказалось бы в таком унизительном положении. Я говорил, что мы пойдем до конца, и мы пошли до конца, остановились в нужное время, вернули три района без единого выстрела, без потерь, восстановили свою территориальную целостность», — отметил президент, слова которого приводит АПА.

Minval.az