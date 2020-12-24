Проводятся мероприятия по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений на освобожденных территориях.

С целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники подразделения Инженерных Войск восстанавливают дороги и очищают их от мин. Выполняются мероприятия по прокладке новых дорог в направлении населенных пунктов и позиций наших подразделений. В то же время посевные поля очищаются от мин и там начались первые посевные работы, сообщает Минобороны Азербайджана.

В то же время осуществляются обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся снарядов и мин.





Minval.az