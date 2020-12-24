Освобождение Губадлинского района и города Губадлы обеспечивало нам большое стратегическое преимущество, так как очередным направлением после Губадлы являлся Лачинский район. Каждый день я утверждал планы боевых операций и, подводя итоги ежедневной работы, мы анализировали, в какой степени проделанная за день работа отвечает нашим планам и чего нам удалось добиться.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденный от оккупации город Губадлы.

«Дорога, ведущая из Губадлы в южную часть Лачинского района, постоянно находилась под обстрелом. Потому что дорога, ведущая в Лачинский район, проходит прямо вдоль государственной границы Армении, расстояние там составляет, возможно, 10-20 метров, и Армения постоянно открывала огонь с той стороны. Поэтому наши воинские формирования разместились на стратегических высотах Лачинского района, преодолев горы другими различными дорогами, тропами. Таким образом, были освобождены расположенные в южной части Лачинского района села Гюлябирд, Сафиян, Тюркляр, в то же время после взятия нами стратегических высот Лачинский коридор уже попадал под обстрел.

Враг ждал нас с этой стороны, потому что, естественно, знал, что без освобождения Шуши война не может быть остановлена. Враг считал, что после взятия южной части Лачинского района мы пойдем на Шушу с этой стороны. Мы тоже знали, что враг ждет нас там. Мы пошли на Шушу другим путем, оттуда, где они нас не ждали. По сей день они не могут поверить в то, как наши отважные солдаты и офицеры, преодолев эти горы, ущелья, леса, приблизились к Шуше и освободили ее от оккупации. Они ждали нас здесь, а также в направлении поселка Гырмызы Базар Ходжавендского района. Мы же пошли на Шушу другим путем. Подойдя к Шуше, мы освободили несколько сел, в том числе Сыгнаг, Чанахчи и Дашалты. Губадлинская операция имела огромное значение, так как после Губадлы мы освободили от оккупации Шушу. 25 октября был освобожден Губадлы, а 8 ноября – Шуша. Таким образом, враг вынужден был сдаться», — сказал глава государства (цитата по Trend).

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