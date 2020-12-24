23 декабря около 18:00 в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района тела Мамедовой Илькяны Нофел гызы (1991 г.р.).

Как сообщили в прокуратуре Сабунчинского района, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и тела, были совершены другие процессуальные действия.

Расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что Илькяну Мамедову во время конфликта, возникшего на почве ревности, зарезал ее муж Керимов Эльшад Ширзад оглу (1993 г.р.) .

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, назначены соответствующие экспертизы.

Эльшад Керимов задержан в качестве подозреваемого, и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.

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