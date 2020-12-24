Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 23 декабря сотрудники органов внутренних дел задержали 25 активных больных COVID-19, покинувших место жительства. 23 были возвращены домой, двое госпитализированы.

В отношении 19 из них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).

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