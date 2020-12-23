Специалисты российского миротворческого контингента в течение суток разминировали в Нагорном Карабахе территорию площадью 12 гектаров. Об этом сообщает оборонное ведомство России.

«В течение суток проводилась инженерная разведка, разминирование участков местности и маршрутов движения в районах населенных пунктов Ханкенди и Мартуни. Очищено 12 га территории, 6 км дорог, проверено 17 зданий, обнаружено и вывезено для уничтожения 86 взрывоопасных предметов. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) от неразорвавшихся боеприпасов очищено 274,5 га территории, 105,9 км дорог, 451 домостроение, обнаружено и обезврежено 8 704 взрывоопасных предмета», — говорится в сообщении.

Minval.az