Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил поздравления президенту Азербайджанской Республикик Ильхаму Алиеву.
В поздравлении говорится:
Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите мои добрые и сердечные поздравления с Вашим днем рождения. Желаю лично Вам и Вашей семье доброго здоровья, успехов, процветания в Новом году.
Надеемся, что результаты этого года позволят установить окончательный мир на Кавказе, процветание для всех народов. Важным является и то, что отношения России и Азербайджана продолжили укрепляться.
С удовольствием вспоминаю наши встречи и надеюсь, что впереди у нас еще будет возможность совместной работы.
Желаем Вам доброго здоровья и успехов.