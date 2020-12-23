Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев направил поздравления президенту Азербайджанской Республикик Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои добрые и сердечные поздравления с Вашим днем рождения. Желаю лично Вам и Вашей семье доброго здоровья, успехов, процветания в Новом году.

Надеемся, что результаты этого года позволят установить окончательный мир на Кавказе, процветание для всех народов. Важным является и то, что отношения России и Азербайджана продолжили укрепляться.

С удовольствием вспоминаю наши встречи и надеюсь, что впереди у нас еще будет возможность совместной работы.

Желаем Вам доброго здоровья и успехов.

Minval.az