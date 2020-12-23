«Некоторые лица, призванные на военную службу по мобилизации, особенно семейные граждане, выражают обеспокоенность в связи со сроками их увольнения в запас и возвращением домой. Мы с пониманием относимся к этому вопросу».

Об этом говорится в информации Министерства обороны Азербайджана.

«Заявляем, что Министерство обороны подготовило документы по их увольнению в запас и в надлежащем порядке направило их в соответствующие ведомства. В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение в запас лиц этой категории», — говорится в сообщении.

Minval.az