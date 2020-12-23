Внутриполитический кризис в Армении — на точке кипения. На площади Республики противники Пашиняна ставят палатки, обещая, что не уйдут отсюда, пока Никол Пашинян не подаст в отставку. Стартовала всеобщая забастовка — к ней присоединились даже сотрудники ереванского метро. В некоторых местах вспыхнули столкновения с полицией. А Вазген Манукян, единый кандидат оппозиции в премьер-министры, прямо призвал армию и полицию встать на сторону протестующих и совместными усилиями добиваться отстранения от власти Никола Пашиняна.

Можно, конечно, отмахнуться: когда внутриполитические страсти кипят, полицию и армию регулярно призывают «встать на сторону народа». Но…

По последним сообщениям, подал в отставку Хачик Товмасян — заместитель командующего специального батальона полиции Еревана, того самого полицейского спецназа, который специализируется на разгоне акций протеста. Хачик Товмасян подчеркнул в своем заявлении об отставке, что для него важны человеческие и духовные ценности и он «не считает возможным службу лживому и не уважающему себя правительству, безответственным людям». Не станем уточнять, на самом ли деле у господина Товмасяна вдруг взыграла гражданская совесть или имеет место банальное «бегство крыс с тонущего корабля». Важно другое: еще неделю назад ереванская «Иратес» утверждала, что «на данный момент единственным правоохранительным органом, который частично подчиняется Пашиняну, является Полиция», потому что «его друг, начальник полиции, еще не «отверг» его, но и здесь растет недовольство». Теперь это недовольство «выплеснулось» в виде отставки весьма знаковой фигуры. Так что вопрос «с кем вы, мастера дубинок?» с учетом этой новости приобретает в Армении пугающую актуальность. Более того, с полицейскими у Пашиняна отношения не сложились с самого начала. Ему не простили амнистии террористов «Сасна Црер», которые летом 2016 года захватили полицейскую базу и убили двоих офицеров полиции. Отправка полицейских в Карабах, где многие из них в первые же дни попадали под удары азербайджанских беспилотников, популярности Николу Воваевичу среди личного состава МВД точно не добавила популярности. Начальник полиции может, конечно, хранить верность «шашлычному премьеру», но руководит он не роботами.

Тем более Пашиняну трудно рассчитывать на лояльность СНБ. Переход в оппозицию Артура Ванецяна и кадровая «чехарда» после его отставки дают изрядную пищу для размышлений.

Наконец, не все благополучно и в армии. «Вбросам» оппозиционных СМИ, что Оник Гаспарян, начальник Генштаба ВС Армении, отказался выполнить приказ Пашиняна и привести армию в боевую готовность, чтобы в случае необходимости взять под охрану важнейшие объекты, заявив, что пока он возглавляет Генштаб, армия в политику не вмешается, можно верить или не верить. Но вот откровения Мовсеса Акопяна про генералов, уволенных по распоряжению Анны Акопян, и про то, что супруга премьера вмешивалась в армейские дела — это уже не допуск. Не говоря о том, что армейская верхушка копит недовольство Пашиняном еще со времен его «антикоррупционных чисток».

А это не просто недовольство и брожение. В Армении еще во времена «шашлычной недореволюции» был создан прецедент вмешательства армии в политику — на сторону Пашиняна встал армянский миротворческий батальон. А теперь уже сам Никол Пашинян по сути дела теряет контроль над силовыми структурами. Насколько их контролирует Манукян — вопрос по меньшей мере открытый. Тем более что «единый кандидат от оппозиции» еще далеко не верховный главнокомандующий. Наконец, в Армении на карабахском фронте наряду с регулярными подразделениями присутствовали и разного рода добровольческие батальоны.

А это не просто риск вмешательства в политику «людей с ружьями» с такими последствиями для Армении, когда расстрел митингующих на улицах Еревана 1 марта 2008 года покажется мелкими неприятностями. Куда серьезнее, что потеря реального контроля над силовыми структурами и вовлечение их в политику создает реальный риск срыва Трехстороннего заявления по Карабаху, которое в Армении не нравится слишком многим. А значит, попытки «не подчиниться», «продолжать войну» и т.д., причем с явным «внутриполитическим» прицелом, в нынешней ситуации как минимум не исключены.

Просто потому, что Армения — это страна, где политикам всех лагерей катастрофически недостает здравого смысла и ответственности.

Нурани

Minval.az