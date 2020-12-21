Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником Евгением Зиничевым. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана

Приветствуя гостей на встрече в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, министр Кямаладдин Гейдаров отметил, что две страны связывают крепкая дружба и тесные добрососедские отношения, основанные на древней истории. В этом контексте министр выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, отметив развитие его по нарастающей, подчеркнул важность скоординированных действий в ряде сфер, в том числе гуманитарной в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Выразив благодарность за радушную встречу, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев отметил существующее динамичное развитие отношений между двумя ведомствами. Он подчеркнул, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений, а также полезность проведения регулярных встреч и обсуждений между соответствующими ведомствами двух министерств для решения гуманитарных вопросов.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az