Ищущая своего сына, пропавшего в ходе второй карабахской войны, армянская мать обвинила официальный Ереван в бездействии в процессе поиска их детей, заявив о намерении перейти на сторону Азербайджана. Слова несчастной женщины наглядно показывают разочарование армянского народа собственными властями.

«А вы не думали, когда сбрасывали тела азербайджанских солдат трактором в яму, что точно также поступят и с вами?.. Посмотрите, как азербайджанцы последовательны и требовательны! Они нашли того тракториста, чтобы он раскопал это место. Вот какой должна быть страна! Я уеду и сдамся Азербайджану. Азербайджанец меня не тронет! А вы должны снять и показать миру, как я сдаюсь Азербайджану. Если не приедете, значит и вы предатели», — сказала женщина, обращаясь к журналистам.

«Я вчера в Горисе (город на востоке Сюникской области, — прим. ред.) сказала Николу Пашиняну, что сегодня сдамся Азербайджану. Он знает о моем решении. Вместе с моим сыном служил одни солдат – я его видела по телевизору. Может быть, хотя бы этот солдат сможет дать какую-то информацию о моем сыне», — цитирует мать солдата «Вестник Кавказа».

«Эти бараны (власти предержащие в Армении, — прим. ред.) закрывают двери перед матерями. Они с нами не считаются. Как я могу сделать, чтобы мой голос услышал Ильхам Алиев? Если он услышит, то возьмет меня за руку и скажет: «Пойдем и вместе найдем твоего сына». Я в этом уверена! Если у вас есть возможность, скажите Алиеву, пусть пошлет самолет, чтобы мы поехали и нашли своих детей. Если он узнает, он обязательно поможет. Будьте в этом уверены. Никто кроме него не поможет нам. Эти люди (армянские власти, — прим. ред.) ничего не могут сделать», — заявила женщина, подчеркнув при этом, что говорит не только от своего имени, а от имени группы матерей, потерявших своих детей.

«Вчера мы побывали в Горисе. Там нам сказали только: «Идите, если будут новости, мы вам сообщим». Да будут прокляты и власть, и оппозиция!», — сказала мать пропавшего солдата.

Minval.az