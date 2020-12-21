Российская делегация обсудит с представителями Азербайджана вопросы производства в этой стране российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, а также клинические испытания комбинации «Спутник V» с вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик.

«Программа будет развиваться не только в России, она будет запущена в целом ряде стран: сейчас мы вылетаем как раз в Азербайджанскую Республику обсуждать проект клинических исследований, страны Ближнего Востока, другие страны СНГ могут быть задействованы», — сказал Репик.

Комментируя цель поездки в Азербайджан, он указал: «В первую очередь это, естественно, клинические исследования новой комбинации (с вакциной AstraZeneca — ред.), а также возможность использования профильных мощностей, фармацевтических мощностей Республики Азербайджан для производства вакцины «Спутник». Об этом мы сейчас будем также, естественно, разговаривать», — цитирует его РИА Новости.

Minval.az