Российская делегация обсудит с представителями Азербайджана вопросы производства в этой стране российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, а также клинические испытания комбинации «Спутник V» с вакциной AstraZeneca.
Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик.
«Программа будет развиваться не только в России, она будет запущена в целом ряде стран: сейчас мы вылетаем как раз в Азербайджанскую Республику обсуждать проект клинических исследований, страны Ближнего Востока, другие страны СНГ могут быть задействованы», — сказал Репик.