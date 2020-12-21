Российская делегация обсудит с представителями Азербайджана вопросы производства в этой стране российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, а также клинические испытания комбинации «Спутник V» с вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик.