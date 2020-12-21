Широкой мировой общественности стало известно число поставленных Турцией БПЛА «Байрактар», в том числе за рубеж.

По данным, предоставленным турецкому изданию RaillyNews техническим директором компании, занимающейся производством БПЛА, всего заказчикам поставлено 154 дрона.

Он сообщил, что компания поставляет дроны Bayraktar TB2 армии и силам безопасности Турции, а также еще в три страны – Азербайджан, Катар и Украину. Их общее количество составляет 154 аппарата, из которых более 120 сейчас находятся в строю.

Суммарный налет Bayraktar TB2 с 2014 года составил около 280 тысяч часов. При этом, по утверждению представителя компании, более 80 процентов их полетов в боевых условиях были успешными.

Помимо этого, Baykar Defense поставила турецким военным и силам безопасности примерно 228 малых БЛА, суммарный налет которых превысил 100 тысяч часов.

Также компания сообщила, что уже разработала более совершенную версию БПЛА – Bayraktar TB2S. Она использует для управления аппаратом систему спутниковой связи SATCOM. Таким образом, для этой модели ограничений по дальности применения не существует.

Применение беспилотников «Байрактар ТБ2» сыграло важную роль в победе Баку над армянскими силами во время карабахской войны. Теперь производитель ожидает значительного увеличения спроса на эти аппараты за рубежом.

Minval.az