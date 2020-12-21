В Прокуратуру Ясамальского района поступила информация о том, что 20 декабря примерно в 23 часа Нигяр Джафарова (1991 г.р.), проживающая по адресу Ясамальский район, Внешняя кольцевая улица, дом 28 бросилась с 4 этажа дома.

Как сообщили в Прокуратуре Ясамальского района, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, выполнили другие необходимые процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 20 декабря примерно в 23 часа Н.Джафарова с небольшим интервалом выбросила из окна спальной своих детей Гусейна Джафарова (2017 г.р.) и Огтая Джафарова (2019 г.р.) их дома на 4 этаже здания, а затем сама бросилась из окна.

Прибывшие на место происшествия отвезли в больницу Н.Джафарову и ее детей, благодаря вмешательству врачей они остались живы,пишет АПА.

По факту в Прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело.

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