В Нагорный Карабах за сутки вернулись 316 человек, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня доставлено 316 человек автобусами из Еревана в Ханкенди. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 42 тысяч беженцев.

Minval.az