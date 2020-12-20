Появились факты и распространилось видео в связи с нечеловеческим обращением и пытками попавших в плен азербайджанских солдат со стороны армянских военнослужащих.

Как говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена, на этом видео видно, как армянские военнослужащие ведут себя бесчеловечно и подвергают пыткам захваченных в плен азербайджанских солдат.

В рамках своего мандата Омбудсмен Азербайджана обратилась к соответствующим международным организациям для того, чтобы положить конец пыткам находящихся в плену и заложниках наших соотечественников, периодически доводит до внимания международной общественности этот вопрос.

Minval.az