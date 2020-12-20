Видеокадры с азербайджанскими солдатами на дороге Горис-Кафан опубликовала депутат от ППА Наира Зограбян.

«Прямо сейчас. Азербайджанские солдаты», — написала Зограбян в соцсети Facebook, сопроводив сообщение соответствующими видеокадрами.

Minval.az