Видеокадры с азербайджанскими солдатами на дороге Горис-Кафан опубликовала депутат от ППА Наира Зограбян.
«Прямо сейчас. Азербайджанские солдаты», — написала Зограбян в соцсети Facebook, сопроводив сообщение соответствующими видеокадрами.
Видеокадры с азербайджанскими солдатами на дороге Горис-Кафан опубликовала депутат от ППА Наира Зограбян.
«Прямо сейчас. Азербайджанские солдаты», — написала Зограбян в соцсети Facebook, сопроводив сообщение соответствующими видеокадрами.
Дата: 2020/12/20 14:15
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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Об этом говорится в сообщении «Азербайджанской промышленной корпорации»
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