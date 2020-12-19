В Сабаильском районе столицы выявлен ресторан, функционирующий в нарушение ужесточенного особого карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками Управления полиции Сабаильского района мероприятий был задержан арендатор ресторана, расположенного на улице Али Назарова в поселке Бадамдар, Надир Самедов, а также 28 человек, находившихся в ресторане.

В отношении задержанных в соответствии с требованиями законодательства были составлены протоколы и применены меры административного взыскания.

Minval.az