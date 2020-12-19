В Азербайджане арестованы должностные лица, нарушившие требования карантинного режима, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

На основании материалов, собранных по факту организации должностными лицами – Парвизом Васиф оглу Джахангирли и Эльчин Рафиг оглу Керимовым незаконного свободного передвижения граждан в период действующего в стране ужесточенного карантинного режима путем ввода фиктивной информации на портал «icaze.gov.az» в Генеральной прокуратуре было начато исполнение по делу об административном проступке по статье 211.1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). Собранные материалы были направлены для рассмотрения в Ясамальский районный суд и по решению суда в отношении обоих лиц избрана мера административного взыскания в виде ареста.

Minval.az