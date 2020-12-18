18 декабря президент России Владимир Путин принял участие в саммите СНГ. Он проходил в режиме видеоконференции, что не помешало не приехать на нее премьеру Армении, а президенту Азербайджана — произнести почти часовую речь победителя.

Об этом говорится в статье, опубликованном в газете «Коммерсантъ».

«У Никола Пашиняна были две уважительные причины не почтить своим вниманием саммит. Во-первых, у него умер отец, и он имел полное право пренебречь встречей глав государств. Даже и по-другому, наверное, не смог бы поступить. Но была и другая причина: в саммите, наоборот, принял активное участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Победитель с удовольствием, видимо, поучаствовал бы в одном эфире с побежденным. Так что у Никола Пашиняна ни по одной из двух причин не было выбора»,- говорится в статье.

Как отмечается в материале, президент Ильхам Алиев сделал в этой ситуации все, что мог: «То есть он, когда до него дошла очередь выступать (а она дошла сразу, так как «Азербайджан» начинается на «а»), говорил около часа. И речь эта была целиком посвящена борьбе и сокрушительной победе азербайджанского народа над врагом.»

«С учетом тех инженерных работ, которые были проведены армянской стороной на оккупированных территориях, Армения не собиралась отдавать ни сантиметра. Все 28 лет Армения вводила в заблуждение мировое сообщество!.. Переговорный процесс прекратился, мои встречи с миссией ОБСЕ по существу демонстрировали, что и у посредников нет новых идей, как двигать процесс вперед. Армянское руководство занималось незаконным заселением оккупированных территорий, что является военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями»,- приводится в статье цитата из речи президента Ильхама Алиева.

Но каплей, переполнившей чашу многолетнего терпения Президента Ильхама Алиева, стало не это, пишет автор.

— Что касается премьер-министра Армении, то, будучи на оккупированных территориях в 2019 году, он публично заявил, что «Карабах — это Армения», и точка!

Вот оно. Надо понимать, что это стерпеть уже было нельзя. Лидер-армянин сказал это считай что в глаза лидеру-азербайджанцу. И тот разве мог смолчать?

— Я в ответ заявил, что Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак! — констатировал гордый азербайджанец.

«Президент Ильхам Алиев говорил легко и уверенно, ни одного лишнего слова, формулировки были точными и, без сомнения, били точно в цель, как азербайджанские беспилотники по армянским танкам. Перед нами был лидер азербайджанского народа.

Его никто, конечно, не прерывал. Всем, по-моему, было даже очень интересно.

Его бенефис завершился. Все остальное из случившегося на этом саммите не имело совершенно никакого значения»,- говорится в статье.

Minval.az