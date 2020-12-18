Российский офицер погиб при разминировании территории в районе населённого пункта Шуша в Нагорном Карабахе, сообщило Министерство обороны России.

При проведении разминирования участка дороги произошёл подрыв взрывного устройства. Был тяжело ранен офицер группы разминирования Международного противоминного центра.

При транспортировке в госпиталь военнослужащий от полученных травм скончался, проинформировали в Минобороны.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, добавили в МО.

Minval.az