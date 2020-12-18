Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) утвердили Концепцию военного сотрудничества на период до 2025 года.

Соответствующее решение принято в пятницу по итогам заседания Совета глав государств СНГ.

Согласно документу, ключевая цель военного сотрудничества — «поддержание устойчивой динамики взаимодействия стран СНГ в сфере обороны и военной безопасности в интересах обеспечения стабильного и гармоничного развития участников и Содружества в целом». В качестве приоритетов военного сотрудничества определены «сохранение добрососедских отношений, укрепление мер доверия, содействие развитию национальных вооруженных сил, обеспечение совместной и национальной безопасности», сообщает «Репорт».

Среди приоритетных направлений взаимодействия названы «военная, военно-политическая, военно-техническая и военно-гуманитарная сферы, противодействие международному терроризму и иным современным вызовам и угрозам военного характера, военное образование, подготовка военных кадров и развитие военной науки и миротворческая деятельность, социально-правовая сфера.

Minval.az