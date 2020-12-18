Покидая Агдам, армяне разграбили и музей, находящийся в Шахбулаге.

Армяне построили новую крепость на руинах крепости, построенной Панахали ханом в 1750 году на территории Шахбулага, и нанесли ущерб ее исторической ценности, создали в крепости музей «Тигранакерт».

В этом музее демонстрировались результаты археологических раскопок, проведенных на территории Шахбулага. Покидая Агдам, армяне увезли с собой и экспонаты музея, разграбив его, отмечает АПА.

Инвентарь музея был разграблен, его зданию нанесен ущерб.

В музее демонстрировались экспонаты, относящиеся к XI-XII векам и к более раннему периоду. В этом можно убедиться и по небольшим бумажным указателям, оставшимся на территории музея.

Отметим, что место, которое армяне называют «Тигранакерт», это руины древнего города на территории Шахбулага.

Minval.az