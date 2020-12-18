Главной темой уходящего года в мире стала борьба с пандемией. В нашем регионе это были военные действия в Нагорном Карабахе и вокруг него. Поэтому хотел бы поделиться с коллегами информацией и своими видениями того, что происходит, и что мы планируем делать в будущем.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

Что касается борьбы с пандемией, то Азербайджан и внутри страны, и на международной арене предпринял оперативные действия для борьбы с этой всеобщей бедой. Было увеличено количество лабораторий — практически в 8 раз за короткое время. Было построено более 10 новых современных больниц за короткое время, в том числе больниц модульного типа. Тем самым мы предоставили более 10 тысяч коек для больных COVID. Также всеобщей проблемой была проблема нехватки врачей, поскольку ни одна система здравоохранения не была рассчитана на такое количество больных. Мы, оперативно проведя переговоры со странами-коллегами, пригласили врачей из 5 стран – Италии, Китая, Кубы, России и Турции. Это в значительной степени помогло нам в лечении больных. Из государственного бюджета была выделена сумма почти в 2,5 миллиарда долларов для борьбы с пандемией, а также для оказания финансовой поддержки тем категориям граждан, которые пострадали в результате того, что многие секторы экономики оказались выключенными из экономической деятельности. Мерами финансовой поддержки охвачено около 5 миллионов граждан Азербайджана, что составляет половину нашего населения. Сейчас, когда в мире начинается процесс вакцинации, мы также подключаемся к этому процессу. За многие прошедшие месяцы были проведены переговоры с ведущими производителями вакцин, такими как «Спутник V», «AstraZeneca», «Синофарм», «Sinovac», «Moderna», «Pfizer BioNTech». Также хочу отметить, что Азербайджан был одним из первых, кто присоединился к международной инициативе COVAX с участием ВОЗ по справедливому доступу стран к вакцинам.

Кстати, эту тему Азербайджан постоянно держал в центре внимания как страна-председатель Движения неприсоединения. Мы всегда говорили на всех международных форумах, что страны, которые не обладают достаточными финансовыми ресурсами, должны иметь точно такой же доступ к вакцинам, как и страны развитые, чтобы в этом направлении не было дискриминации. Также нами разработана стратегия вакцинации, она подразумевает многоплатформенность. И вне зависимости от того, какие технологии будут использованы, главным критерием для нас будет научно обоснованная безопасность этих вакцин. Планируется, что программа вакцинации начнется в начале следующего года, будет добровольной и за счет государства.

Азербайджан активно выступал и выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с пандемией. По нашей инициативе было проведено несколько международных мероприятий. В их числе в апреле этого года Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных стран, посвященный борьбе с пандемией. Азербайджан является председателем Совета. В мае по нашей инициативе был проведен Саммит Движения неприсоединения, также посвященный этой теме. Азербайджан является председателем Движения неприсоединения. В качестве председателя Движения неприсоединения я выдвинул инициативу созыва специальной сессий Генассамблеи ООН на уровне глав правительств и глав государств для обсуждений этой темы. Это предложение было поддержано более 150 государствами и, таким образом, 31-я специальная сессия Генассамблеи ООН по инициативе Азербайджана была проведена 3 и 4 декабря с участием более 70 глав государств и правительств. Мы также активно участвовали в программе оказания финансовой гуманитарной помощи многим странам и международным организациям. Нами был внесен добровольный взнос на сумму 10 миллионов долларов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. С этой организацией мы с самого первого дня пандемии были в постоянном контакте. А также Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь более 30 странам. Таким образом, возглавляя второй после ООН по численности международный институт – Движение неприсоединения, Азербайджан вносит весомый вклад в дело борьбы с пандемией в глобальном масштабе.

Вторая тема, о которой я хотел бы сказать, это война между Азербайджаном и Арменией. Эта война была достаточно широко освещена в мировых средствах массовой информации, к сожалению, не всегда объективно. Что касается природы конфликта, истории возникновения конфликта и в чем была суть проблемы, к сожалению, зачастую мы сталкивались с искаженной, недостоверной или предвзятой информацией. Тем не менее, благодаря нашим усилиям, в том числе усилиям, связанным с информационным обеспечением ситуации, удалось переломить годами складывающийся определенный негативный фон по отношению к Азербайджану и довести правду до мирового сообщества.

Хотел бы коротко проинформировать коллег о том, что происходило. Результаты войны известны. Азербайджан одержал победу над страной-оккупантом, которая долгие годы удерживала под оккупацией значительные территории нашей земли, международно признанные территории. В результате войны, по нашим данным, более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено. Для Азербайджана – это война Отечественная, освободительная, для Армении – это война захватническая, оккупационная. В начале 1990-х годов, воспользовавшись хаосом, неразберихой и безвластием в Азербайджане, Армения совершила акт агрессии, в результате которого около 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и 7 других районов Азербайджана были оккупированы, была проведена этническая чистка против азербайджанского населения, как в Нагорном Карабахе, за пределами Нагорного Карабаха, так же и в Армении. В результате этого на 1993-й год мы имели один из самых высоких процентов беженцев на душу населения — один миллион из тогдашних 8 миллионов населения Азербайджана. Захваченные земли были полностью очищены — была проведена этническая чистка — и разрушены. И вот сегодня, когда иностранные дипломаты и журналисты посещают Агдам, Физули, Джебраил и другие бывшие оккупированные территории, они видят своими глазами, что было там сделано и какой вандализм был осуществлен на наших землях. Разрушены города, села, исторические, религиозные памятники нашего народа. Мы сами силой оружия и доблестью, героизмом наших сынов положили конец оккупации и по существу воплотили в жизнь принятые 27 лет назад резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали вывода армянских оккупационных сил с оккупированных территорий. На протяжении 28 лет — 1992 года, когда была создана Минская группа ОБСЕ, Армения делала все для того, чтобы статус-кво оставался неизменным. Все попытки, направленные на сохранение статус-кво, также маскировались имитационными действиями армянского руководства на переговорном треке. По существу обманывали не только нас, но и международных посредников. И как выясняется с учетом вскрывшейся новой информации, а особенно с учетом тех инженерно-укрепительных работ, которые были проведены на оккупированных территориях, Армения не собиралась отдавать ни сантиметра оккупированных территорий. Таким образом, все 28 лет армянское руководство в лице его высших должностных лиц вводило в заблуждение международное сообщество.

Если до 2019 года переговорный процесс, хоть и имитационный, как выяснилось, продолжался, то начиная с 2019 года он по существу прекратился. И мои многочисленные встречи с представителями Минской группы ОБСЕ по существу демонстрировали, что и у посредников нет особо новых идей, как двигать процесс вперед, потому что армянское руководство делало все для того, чтобы сорвать переговорный процесс и по существу оставить все как есть — статус-кво, тем более, что они активно занимались незаконным заселением оккупированных территорий, что является военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями. Таким образом, начиная с 2019 года армянское руководство начало прибегать к новой тактике, по существу это был отказ от имитации переговоров в сторону срыва переговорного процесса. Подтверждение моих слов можно найти как в официальных заявлениях высшего военно-политического руководства Армении, так и в их провокационных действиях. Приведу лишь некоторые из них, которые, думаю, для всех будут очень иллюстративны в плане подтверждения моих слов. Таким образом, министр обороны Армении, уже бывший, будучи с визитом в Соединенных Штатах Америки, публично заявил, что Армения готовится к новой войне за новые территории. Это по существу заявление высшего военачальника Армении полностью раскрывает суть агрессивной политики Армении. Видимо, им было недостаточно того, что они причинили страдания миллионам азербайджанцев, так им еще понадобились новые территории, что является недопустимым ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Примечательно, что это заявление было сделано именно в США. Это было единичное заявление, больше таких заявлений не было, но, тем не менее, оно было. Что касается премьер-министра Армении, то будучи на оккупированных территориях в 2019 году, он публично заявил, что «Карабах — это Армения, и точка». Ну естественно, этот провокационный, направленный на срыв переговорного процесса тезис не мог остаться без ответа. Я в ответ заявил, что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Ну и кто в результате оказался прав, история показала. Сам по себе такой демонстрационный вызов Азербайджану, да и не только, а сопредседателям Минской группы ОБСЕ, неуважение к их деятельности, демонстрирует то, что Армения сознательно и демонстративно подрывала и по существу подорвала переговорный процесс. Потому что, если исходить из этой логики, если Карабах, как он говорил, это Армения, то о чем тогда вести переговоры. Потому что на столе были Мадридские принципы, которые были выработаны сопредседателями Минской группы, которые прежнее армянское руководство принимало, как основу для переговоров. В них четко было указано, что все оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану. Поэтому вот эти заявления, да и много других, я просто не хочу занимать много времени коллег, говорили о том, что Армения сознательно срывает переговоры.

Далее, нам было известно, что на протяжении многих лет армянское руководство пыталось осуществлять незаконное заселение на оккупированных территориях, что является военным преступлением, но в силу отсутствия людских и финансовых ресурсов, это им не удавалось в полной мере. Что касается нынешнего армянского руководства, то, рассчитывая в большей степени, в том числе в осуществлении своей политики по всем направлениям на помощь армянской диаспоре на Западе, был выработан план по насильственному заселению на оккупированных территориях, в первую очередь в древнем азербайджанском городе Шуша. Это все делалось демонстративно, публично, показывалось по телевизору. Из других действий, которые переполняли чашу терпения азербайджанского народа, было решение о переносе парламента так называемого образования «Нагорно-Карабахская республика» из Ханкенди в Шушу, что иначе как оскорбление чувств азербайджанцев воспринять нельзя. А также так называемая инаугурация главаря преступного режима в Нагорном Карабахе, в Шуше, что было впервые с момента оккупации древнего азербайджанского города. Таким образом, действия и шаги армянского руководства были направлены на обострение ситуации, на провоцирование азербайджанской стороны на ответные действия и на срыв переговорного процесса, с тем, чтобы потом сказать, вот видите, опять значит боестолкновения, поэтому опять надо все это отложить в долгий ящик. Также среди заявлений армянского военно-политического руководства было такое, что нас пытались пугать тем, что если Азербайджан будет и дальше, так сказать, упорствовать в своей позиции по урегулированию конфликта, то очень скоро армянские танки будут на улицах Баку. Ну в результате так оно и получилось, только армянские танки оказались на наших улицах на военном параде, посвящённом Победе Азербайджана в войне, в качестве военных трофеев 10 декабря.

Я в одном из обращений к азербайджанскому народу подробно рассказал о той военной технике, которая была уничтожена азербайджанской армией в результате войны, поэтому эта информация доступна. Если кому-то интересно, могут эту информацию получить из открытых источников. Что касается провокации военного характера, в этом году значит, это, в первую очередь, июльская провокация, которая была совершена не в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а на государственной границе, когда армянские войска атаковали позиции Азербайджанской армии в Товузском районе. Совершенно немотивированная провокация. Попытка захвата постов и новых территорий в рамках так называемой военной концепции армянского руководства по захвату новых территорий. Мы потеряли среди мирного населения и среди военнослужащих. Мы дали достойный отпор, отбросили армянские войска на их исходные позиции. И то обоснование этого инцидента, которое давала армянская сторона, были просто смехотворны. Просто напомню, может многие забыли, что азербайджанские военнослужащие три военнослужащих на УАЗике напали на армянские посты. Это людям далеким вообще от вопросов, связанных с военным строительством, понятно что так войны не начинают, на УАЗике. И эти люди, к сожалению, стали жертвами армянской агрессии. Должен сказать, что то боестолкновение длилось несколько дней, и я тогда заявлял, что у нас нет никаких планов, не было и нет по вторжению на территорию армянского государства. Если бы они были, то тогда в Товузском направлении это сделать было очень легко, потому что для этого были возможности. Таким образом, не пойдя дальше того, чтобы ответить, мы остановились.

Затем была очередная провокация, когда диверсионная группа, состоящая из многих армянских военнослужащих, сделала попытку проникновения в Геранбойский район, в зоне линии соприкосновения войск. И главарь группы был задержан, он дал показания, которые говорят о том, что это была сознательная провокация, нацеленная на осуществление террористических актов в глубине азербайджанской территории. И наконец 27 сентября армянские вооруженные силы с использованием тяжелой артиллерии атаковали населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском районах, и у нас в первые же часы были жертвы среди мирного населения и среди военнослужащих. За 44 дня конфликта 94 мирных граждан Азербайджана были убиты, среди них 11 детей, более 400 мирных граждан получили ранения, более 5 тысячи домов либо полностью разрушены либо серьезно повреждены. Армянские вооруженные силы атаковали города, которые находятся вдали от зоны конфликта, в частности, город Гянджа, и были удары баллистическими ракетами, с большими жертвами, города Габала, Сиязань, Хызы, практически это где-то около 100 километров от Баку. Иными словами, были сознательные действия направленные на уничтожение мирного населения, и таким образом, на создание паники, убивая невинных людей, и попытки как бы компенсировать те потери, которые они несли на поле боя.

27 сентября, после вероломного нападения, мною, как Верховным главнокомандующим, был дан приказ «Вперед!». Мы должны были защитить свой народ, свою страну. И в результате наших действий через 44 дня противник капитулировал за это время нами были освобождены более 300 населенных пунктов, стратегические высоты, города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, поселки городского типа Суговушан, Гадрут, часть Ходжавендского района, хребет Муровдаг, также часть Лачинского, Кяльбажарского районов. А 8 ноября – древний азербайджанский город, который по праву считается жемчужиной Кавказа и душой азербайджанского народа, город Шуша был освобожден от армянской оккупации. Тем самым, по существу, был положен конец военным действиям, потому что после взятия и освобождения города Шуша любое сопротивление армянской армии становилось полностью бессмысленным и продолжение военных действий могло бы привести к огромным человеческим жертвам. Поскольку армянская армия была разгромлена и деморализована, часть ее оказалась в окружении.

9 ноября при активном участии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был согласован текст трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана, премьер-министра Армении, который был подписан в ночь с 9 на 10 ноября. Текст заявления опубликован, естественно, уверен, что коллеги с ним ознакомились. И там очень много важных пунктов, среди которых освобождение части Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов до 1 декабря. Пункты соглашения были выполнены. Также должен сказать, что в период активных военных действий постоянно я был в контакте с Владимиром Владимировичем Путиным, также с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Думаю, в том, что сегодня вышли на политическое урегулирование огромная роль Президента России, который был в постоянном контакте, особенно 9 ноября очень эффективно и активно работал с тем, чтобы огонь был прекращен.

Я с начала конфликта в многочисленных интервью иностранным журналистам и в своих обращениях к народу говорил, что мы готовы остановиться в любой момент, как только армянская сторона назовет дату выхода с наших территорий. И говорил это публично. И так и произошло. Как только в заявлении была указана дата передачи нам трех районов по графику, военные действия остановились. Поэтому хотел бы еще раз, пользуясь возможностью, выразить благодарность Владимиру Владимировичу Путину за такое внимание к этому вопросу, за активно участие в том, что конфликт решился в том числе и политическими методами. Поэтому если взять период с 27 сентября до 10 ноября, можно сказать, что конфликт решился военно-политическими методами. Вчера Владимир Владимирович в очередной раз указал в своем интервью средствам массовой информации, что Карабах является частью Азербайджана. Это не первое заявление такого рода. Я думаю, что это очень важное заявление. И важное оно для тех политических сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть, и это очень важный сигнал всем тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления. А такие попытки мы видели, и в период войны, и после подписания заявления, я не хочу вдаваться в детали. Мы видели попытки определенных зарубежных кругов, которые были недовольны тем, что остались как бы в стороне от этого вопроса. Недовольны, что ведущую роль в прекращении огня сыграла Россия. И всячески пытались и, к сожалению, до сих пор пытаются внести определенную смуту, особенно что касается ситуации в Армении, использовать различные рычаги, различные инфраструктуру, которая была создана в Армении, в том числе соросовскую инфраструктуру для того, чтобы создавать определенные волнения в армянском обществе и по существу сорвать это заявление. Насколько губительным это может быть в первую очередь для армянской стороны, также сказал Владимир Владимирович в одном из своих интервью. Когда его спросили, что будет, если не будет Армения выполнять, он сказал, что это будет самоубийство. Это на самом деле так. Поэтому еще раз хотел бы выразить благодарность Владимиру Владимировичу за такое активное участие и огромный вклад в то, что конфликт решился. Я также согласен полностью с Владимиром Владимировичем Путиным, что, говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже только говорить о том, что было в прошлом. Это уже история. И считаю, что будущее региона во многом будет зависеть от того, насколько правильно армянское руководство сможет оценить ситуацию и сделать правильные шаги для того, чтобы мир был долгосрочным и устойчивым.

Также хотел бы сказать о миротворческой миссии Российской Федерации, что является также частью заявления. Она осуществляется очень успешно, находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики. За почти полтора месяца с момента подписания заявления был всего один инцидент нарушения прекращения огня, и, по нашим данным, это было спровоцировано неподконтрольными армянским властям группами так называемых ополченцев, по существу боевиков, которые окопались в тылу позиций азербайджанской армии. И буквально в течение одного дня инцидент был исчерпан, режим прекращения огня сохраняется, и думаю, с каждым днем он будет все прочнее и прочнее. Также хотел бы отметить, что идет работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе, — о создании мониторингового центра также говорится в совместном заявлении, — который будет осуществлять мониторинг за ситуацией.

Я приношу извинение перед коллегами, я чуть-чуть выбился из регламента, но тема достаточно очень важная, чтобы я еще несколько слов сказал. Что касается того, что там происходит сейчас. То есть, города Агдам нет, он разрушен. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть. Когда мы начали интересоваться почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что это являлось своеобразным ориентиром, привязкой к местности, чтобы в случае если азербайджанская армия предпримет атаку в этом направлении, чтобы давать артиллерии точные ориентиры куда бить. Иностранные журналисты, посетившие бывший город Агдам, то, что от него осталось, называют его Хиросимой Кавказа. Я считаю, что это хуже чем Хиросима. Потому что Хиросима это трагедия ядерная, атомный удар, но по ней не прошлись толпы вандалов и варваров. В нашем же случае город Агдам был разрушен после оккупации. Сознательно, целенаправленно, точно так же, как и город Физули. Когда мы его освободили, я приказал поднять Азербайджанское знамя на одном из домов, мне сказали, что нет такого здания, ни одного здания в огромном городе, где жили тысячи, десятки тысяч людей. Все сровнено с землей. Это военное преступление. Не только города, села, все села сровнены с землей. Эта ситуация, которую, наверное, мир не видел, за последние даже столетия. Тоже самое город Джебраил. Его тоже нет. В тех городах, где осуществлялись незаконные поселения, так кое-какие здания остались, особенно в Кяльбаджарском районе, городе Кяльбаджар. Но они были сожжены и разрушены армянскими представителями за тот 20-дневный или 15-дневный период, за который они должны были оттуда выйти — с 10 ноября по 1 декабря. Так вот они разрушали дома, те дома, которые они даже не построили. Они просто вселились в дома азербайджанцев. Они их сжигали, выносили все, они рубили деревья, даже те деревья, которые не смогли увезти, чтобы продавать, они их бросили на дороге. Сжигали леса. Поэтому этот вандализм, к сожалению, продолжался до сих пор.

Сейчас в Армении очень напряженная ситуация. Я не буду ничего комментировать дальше с учетом того, что премьер-министр Армении не участвует в нашем заседании. Я только говорил сухие факты, и то очень небольшой процент того, что там происходило. Единственное, что хотел бы сказать, совершенно не имея намерения как-то вмешиваться во внутриполитические процессы в Армении, но та армия, которая была разгромлена, — это не армия Пашиняна, это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян на протяжении 20 лет. И наши города и Агдам, и Физули, и Джебраил, и другие, и Зангилан, и Губадлы уничтожала не армия Пашиняна, он не давал таких указаний. Во-первых, там уже нечего было дальше разрушать. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна, так называемых наших бывших коллег по СНГ, людей, которые 20 лет участвовали в наших заседаниях, людей, которые со мной вели переговоры на протяжении многих лет. Мы знали, что их руки в крови азербайджанского народа, но, когда мы попали на эти территории, когда мы пришли туда, мы увидели весь ужас, весь трагизм того, что они натворили. Поэтому те, кто пытается сейчас использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, они должны понимать это не его армия. Он не успел бы создать ее и практически — да, может быть он не сделал того, что нужно было сделать, но 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян, и мы разгромили их армию.

Сейчас после окончания войны нами проводится оценка нанесенного ущерба. В ближайшее время начнутся восстановительные работы. Они практически уже начались. Но прежде мы с участием международных экспертов будем оценивать нанесенный ущерб и жилому фонду, и историческим, культурным памятникам, и экологии и т.д. Параллельно с этим начались уже процессы по инфраструктурным проектам. Первые контракты уже заключены по дорожному строительству, контракты, связанные с другой инфраструктурой. И в одном из своих заявлений я сказал, что мы привлекаем и будем привлекать страны, дружественные Азербайджану. Первый контракт заключен с турецкой компанией, а второй контракт планируется заключить с компанией из Италии. Я хотел бы воспользоваться возможностью обратиться к главам государств стран, с которыми Азербайджан поддерживает дружественные отношения, чтобы их компании тоже активно участвовали в этих проектах как подрядчики. Финансировать восстановительные работы мы будем сами за свои средства. Но мы хотим, чтобы к восстановлению наших городов и сел были привлечены компании из дружественных стран, и с тем, чтобы и они могли осуществлять эти проекты, и с тем, чтобы продемонстрировать солидарность, потому что мы, безусловно, восстановим все города, мы возродим Карабах и сделаем его одним из самых развитых регионов мира.

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