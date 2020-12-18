«Армянское руководство делало все для того, чтобы сорвать переговорный процесс и по существу оставить все как есть, статус-кво. Тем более что они активно занимались незаконным заселением оккупированных территорий, что является военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями. Таким образом, начиная с 2019 года армянское руководство начало прибегать к новой тактике. По существу, это был отказ от имитации переговоров, в сторону срыва переговорного процесса».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

Президент Азербайджана напомнил заявление бывшего министра обороны Армении, сделанное им во время визита в Соединенные Штаты Америки о том, что «Армения готовится к новой войне за новые территории». Он отметил, что это заявление, по существу, полностью раскрывает суть агрессивной политики Армении. Это недопустимо ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Примечательно, что это заявление было сделано именно в США.

«Что касается премьер-министра Армении, то будучи на оккупированных территориях в 2019 году он публично заявил, что «Карабах-это Армения и точка». Естественно, этот тезис провокационный, направленный на срыв переговорного процесса, он не мог остаться без ответа. Я в ответ заявил, что «Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак». И кто в результате оказался прав, история показала. Сам по себе такой демонстрационный вызов Азербайджану, да и не только, а сопредседателям Минской группы ОБСЕ, неуважение к их деятельности демонстрирует то, что Армения сознательно и демонстративно подрывала и по существу подорвала переговорный процесс. Потому, если исходить из этой логики, если Карабах, как он говорил, «это Армения», то о чем тогда вести переговоры», — сказал глава государства (цитата по АПА).

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