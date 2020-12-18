МИД России заверил, что в ограничениях на поставки помидоров и яблок из Азербайджана нет политической подоплеки.

«Какой-либо политической подоплеки здесь нет. Россельхознадзором периодически вводятся запреты на импорт сельхозпродукции из различных стран. Это является стандартной фитосанитарной процедурой, которая нацелена на предотвращение распространения на территории России и государств-членов ЕАЭС карантинных объектов, способных нанести существенный урон сельскому хозяйству и создать риски для продовольственной безопасности», — сказано в заявлении официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

Что касается конкретного случая о введении с 10 декабря ограничений на импорт в Россию помидоров и яблок азербайджанского происхождения, то данная тема давно поднималась российской стороной в контактах с азербайджанскими партнерами, заявила она.

«Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство пищевой безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки в поставляемой из Республики продукции. По итогам проведенных азербайджанской стороной мероприятий пяти предприятиям Азербайджана уже разрешен ввоз сельхозпродукции в Россию. Под гарантии Агентства сохранены поставки из тех районов, в которых ранее не выявлялись карантинные объекты, подпадающие под действующие в ЕАЭС ограничения. Работа продолжается.

Аналогичные запреты недавно затронули и некоторые другие страны региона, в частности, Армению и Турцию. В армянских томатах был выявлен вирус мозаики пепино, в турецких — помимо упомянутых, еще целый ряд возбудителей сельхозболезней.

В русле усиления контроля за поставляемыми в Россию овощами действенной мерой является налаживание сотрудничества по линии научных институтов, как это сделано нами вместе с армянской стороной. Цель – обсуждение применяемых методик выявления заражающих растения вирусов и выработки позиции в отношении наиболее эффективных способов их обнаружения», — добавила Захарова.

Minval.az