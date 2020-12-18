Армянские вандалы подожгли несколько домов в cеле Спитакашен (Агкенд). В советское время оно входило в Зангеланский район Азербайджанской ССР, прямо на границе с Армянской ССР. Теперь оно переходит под контроль Азербайджана, сообщает Sputnik Armenia.

Село расположено в нескольких сотнях метров от Капанского аэропорта и примерно в 2 км от города Капана.

Прямо сейчас экскаватор «чертит» границу между Арменией и Азербайджаном в паре километров от Капана и нескольких сотнях метров от капанского аэропорта. Ров проходит там, где показывает карта Google maps. Как сообщили местные жители Sputnik Armenia, ВС Азербайджана уже в нескольких километрах от границы.

Минобороны Армении накануне предупредило армян отойти на старые советские границы до 17:00.

Minval.az