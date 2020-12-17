Обновленная карта патрулирования российских миротворцев в Карабахе претерпела некоторые территориальные изменения.

Министерство обороны России опубликовало новую карту размещения миротворцев в Карабахе.

На ней Лачинский коридор выделен в отдельную зону патрулирования миротворцев. На предыдущих картах ничего подобного не было.

Небольшие изменения границ затронули также Аскеранский и Ходжавендский районы, но в отличие от севера, здесь азербайджанские войска продвинули свои позиции. В частности, линия соприкосновения стала ближе к городу Ходжавенд.

Minval.az