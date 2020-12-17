В трехстороннем заявлении о прекращении войны в Карабахе от 10 ноября имеется пункт относительно возвращения беженцев. Армянская сторона не может сказать, сколько человек вернется. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

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«Не могу ответить на ваш вопрос. Азербайджанцы объявили, что вернутся 12 тысяч беженцев. Как я могу ответить на этот вопрос? В трехстороннем заявлении есть пункт, согласно которому беженцы вернутся туда, куда должны вернуться. А по части количества – я не в Азербайджане и не представляют эту страну», — ответила пресс-секретарь премьера на уточняющий вопрос издания «ПанАрмениан».

Minval.az