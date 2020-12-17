Россия находится в постоянном взаимодействии с генштабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе, заявили в российском Минобороны.

«Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении», — говорится в бюллетене ведомства.

За сутки в регионе не зафиксировано случаев нарушения режима прекращения огня.

Minval.az