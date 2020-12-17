Во время войны и в настоящее время среди военнослужащих случаев заражения вирусом COVID-19 не зарегистрировано.

Об этом сказал замначальника Главного управления медицинской службы министерства обороны Азербайджана, полковник Эльхан Ибрагимов.

Он сказал, что в данном направлении было налажено тесное сотрудничество между министерством обороны, TƏBİB и министерством здравоохранения.

«В результате принятых мер процент заражения COVID-19 среди военнослужащих во время войны и сейчас равен нулю. В настоящее время среди раненых также нет инфицированных. Медперсонал минобороны оказывает им круглосуточное обслуживание», — добавил Эльхан Ибрагимов.

Minval.az