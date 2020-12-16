Претензии, которые часть армянского общества и оппозиция адресуют Пашиняну, они должны адресовать не ему, а вооруженным силам Армении, которые проиграли войну; армянским генералам, которые обещали оболваненному идеями Гарегина Нжде армянскому обществу в случае новой войны дойти до Баку, а в итоге драпавшим до Еревана; и армянским пропагандистам, зомбироваших армянских обывателей невиданными «победами наших воинов-львов».

В итоге Армения имеет то, что имеет, оказавшись у разбитого корыта. И при чем тут Пашинян? Он лишь символ поражения, «лицо» этого поражения.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az