«Россия делает все возможное, чтобы в регионе установился долгий и прочный мир».

Об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия делает все возможное, чтобы в регионе установился долгий и прочный мир. Мы исходим из того, что и стороны конфликта ориентированы на те же цели. Для этого мы находимся в постоянном контакте с Баку и Ереваном», — подчеркнула представитель МИД России, комментируя произошедшее несколько дней назад нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе на территории Гадрута.

М.Захарова прокомментировала визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку и Ереван: «Я не думаю, что нужно раскрывать детали того, почему так была сформирована российская делегация. На это есть причина. Ничего здесь нету конспирологического. Так логистически посчитали сделать правильным. Пожалуйста не ищите здесь какого-либо политического подтекста» (цитата по АПА).

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