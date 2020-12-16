«Все заявления, которые делаются в связи с Нагорным Карабахом, должны быть нацелены для достижения главной цели».

Об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что все заявления, которые делаются сторонами конфликта, а также региональными и нерегиональными игроками в связи с Нагорным Карабахом, должны быть направлены на решение главной цели — долгосрочного мира и полноформатного урегулирования.

«Все, что касается конкретных деталей, полномочий миротворцев, функциональных обязанностей, зоны ответственности, все эти вопросы могут и должны решаться в рабочем порядке между сторонами. Мы ведем диалог с Баку и Ереваном по всем существующим каналам. Поэтому вопросы, возникающие у сторон, мне кажется, необходимо решать именно в таком ключе», — приводит АПА слова представителя МИД России.

Minval.az