«Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов», — говорится в сообщении.

Разрешения выданы предприятиям: «Геотермал» (Кюрдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО «Gp Alfa greenhouse» (Сальянский район), ООО «Hajigabul greenhouse» (Гаджыгабульский район).