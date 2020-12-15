Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности он отметил: «Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения».

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещен миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Minval.az