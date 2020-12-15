Министерство культуры распространило заявление в связи с разграблением монастырского комплекса Худавенг и вывозом в Армению с последующей продажей там хранившихся в комплексе крестов и других элементов.

В заявлении говорится: «Как следствие победы азербайджанской армии в Отечественной войне, продолжавшейся с 27 сентября до 10 ноября, Кяльбаджарский район тоже был освобожден 25 ноября от армянской оккупации. Распространилась информация о том, что покидая Кяльбаджарский район, оккупанты разграбили монастырский комплекс Худавенг и вывезли в Армению хранившиеся в комплексе кресты и другие элементы.

Это подтвержает информация, распространившаяся несколько дней назад в армянской прессе. Сообщается, что 16 декабря в Музее народных искусств в столице Армении будет проведена выставка-продажа «Из Дадиванка в Ереван» (https://bit.ly/3qXSesb). На выставке будут продемонстрированы привезенные из монастырского комплекса Дадиванк (Худавенг) Библия, кресты, иконы, сувениры, а также книги, фотоальбомы. Кроме того, будет проведена продажа кулинарных изделий для оказания помощи армянам Нагорного Карабаха.

Министерство культуры Азербайджанской Республики еще раз доводит до сведения в связи с этой информацией, что Конвенция ЮНЕСКО, принятая в 1970 году, накладывает обязательства о запрещении незаконного ввоза и вывоза культурных богатств, предоставлении другим права владения ими, а принятая в 1954 году в Гааге «Коонвенция о защите памятников культуры в ходе вооруженных конфликтов» накладывает на оккупанта обязательства по предпринятию шагов с целью предотвращения расхищения собственности на оккупированных территориях. В частности, в контексте оккупации Арменией земель Азербайджана 9-й пункт Второго протокола Гаагской Конвенции подтвержает запрещение стороне, участвовавшей в агрессии осуществления незаконной торговли культурной собственностью «по отношению к оккупированным территориям», ее вывоз с этих территорий, изменение культурных, исторических или научных особенностей памятников или их разрушение.

Сообщаем, что этот вопрос находится под строгим контролем Министерства культуры, международные организации регулярно информируют о незаконной деятельности армянской стороны, и будут приняты меры для применения необходимых правовых процедур в связи с подобными фактами присвоения. В то же время мы призываем международные организации, в частности ЮНЕСКО, дать правовую оценку этим фактам и расследовать военные преступления, совершенные Арменией против историко-культурного наследия на территории Азербайджана.

Также сообщаем, что монастырский комплекс Худавенг, расположенный на территории села Венг Кяльбаджарского района, является одним из крупнейших и красивейших памятников христианской архитектуры древнего азербайджанского государства Кавказской Албании.

Отметим, после оккупации Кяльбаджарского района Арменией в 1993 году монастырский комплекс Худавенг стали представлять миру как армянский памятник».

Minval.az