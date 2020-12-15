Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью «За Родину».

Ряд военнослужащих ВС Азербайджанской Республики, принявшие участие в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики и с честью выполнивших свой долг при выполнении поставленных перед воинской частью задач, награждены медалью «За Родину».

Этой почетной награды удостоен 3 601 военнослужащий ВС Азербайджана, в том числе 4 генерал-майора, 46 полковников и другие. 2 756 из награжденных удостоены этой медали посмертно.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении орденами «Рашадат» и «За заслуги перед Родиной» группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики.