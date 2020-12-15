Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет ее закупать, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

«Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Указывается, что турецкий министр также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.

Глава МИД КНР в свою очередь отметил, что Китай и Турция «рука об руку» борются с эпидемией, поставляют друг другу медицинские товары, делятся опытом в борьбе с эпидемией, а также развернули крайне эффективное сотрудничество в проведении третьей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19.

«В настоящее время вторая волна эпидемии распространяется по всему миру, китайская сторона готова твердо стоять рядом с турецким народом до победного конца в войне с эпидемией», — заявил Ван И. Он подчеркнул, что решение Турции закупать китайскую вакцину стало проявление доверия к китайской стороне.

«Китайская сторона готова в соответствии с законом предоставить необходимое содействие. Стороны должны торжественно отметить 50-летний юбилей установления двусторонних отношений, углубить политическое взаимодоверие и сотрудничество во всех сферах, поднять китайско-турецкие отношения на новый уровень», — подчеркнул китайский министр.

Minval.az