Введенные США санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 стали очередным доказательством пренебрежения Вашингтона к международному праву, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Зависимость США от санкций и презрение к международному праву в полной мере проявились вновь», — написал он в Twitter.

«Мы решительно осуждаем недавние санкции США против Турции и выражаем солидарность с ее народом и правительством», — отметил министр.

Накануне США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400. Он подчеркнул, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Minval.az